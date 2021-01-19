الهلال والنصر يصطدمان بالتعاون والوحدة



الرياض: عيسى الحكمي

يصطدم قطبا الرياض الهلال والنصر الأربعاء بفريقي التعاون والوحدة في ختام الجولة الرابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين التي تشهد أيضاً لقاء ضمك والباطن.

على ملعب الملك فهد الدولي يستضيف الهلال المتصدر فريق التعاون الرابع عند السابعة و10 دقائق بتوقيت الإمارات، ويستضيف النصر العاشر نظيره الوحدة السابع على ملعب مرسول بارك عند التاسعة و10 دقائق.

يدخل الهلال بعد 4 تعادلات متوالية أفقدته 8 نقاط وزادت الخناق عليه من الشباب والأهلي، ويمتلك الفريق في رصيده 26 نقطة متقدماً بخمس نقاط عن التعاون الذي يحتل المركز الرابع وسجل نتائج باهرة في آخر خمس جولات كان آخرها الفوز على الفتح 2-1.

وستكون المواجهة بمثابة اختبار هام لثقة الهلاليين بالمدرب الروماني رازفان الذي بات تحت ضغط تراجع النتائج ،كما تعد اختباراً جديداً لنجاحات الفرنسي كارتيرون الذي أحدث نقلة نوعية في طريق السكري باتباع الأداء المتوازن والاعتماد على الهجمات المرتدة التي حققت للفريق عديد النقاط وانتصارات قوية أبرزها الفوز على الأهلي والشباب والنصر.

ويستعيد الهلال في المباراة المنتظرة خدمات نجمه سالم الدوسري الذي غاب عن مواجهة أهلي جدة ذات النتيجة السلبية بسبب الإصابة، ويعد سالم بجانب كاريلو وغوميز وسلمان الفرج وجيوفينكو أهم مفاتيح الأداء الهجومي التي يعتمد عليها الفريق الأزرق.

وعلى ملعب مرسول بارك الجامعي يسعى النصر العاشر عندما يستقبل الوحدة السابع لمواصلة سلسلة انتصاراته المتوالية التي كان آخرها الفوز على الرائد بهدف دون مقابل وتقليص الفارق مع صاحب المركز السادس إلى 3 نقاط.

يمتلك النصر 17 نقطة وحقق الفريق تطوراً كبيراً مع المدرب الكرواتي الين هورفت الذي حل بديلاً عن البرتغالي روي فيتوريا المقال بعد الجولة العاشرة.

وحقق أصفر العاصمة 4 انتصارات وتعادل في آخر 5 جولات بمعدل نقطي هو الأفضل بين فرق الدوري بلغ 2.7 نقطة للمباراة، في حين يدخل الوحدة بعد تعادلين آخرهما أمام ضمك من دون أهداف والفريق يتشارك مع النصر بعدم الخسارة في آخر خمس جولات حيث حقق 3 انتصارات وتعادل بمحصلة نقطية بلغت 2.2 نقطة للمباراة الواحدة.

ويصطدم النصر بقوة هجومية وحداوية يمثلها الفرنسي نياكاتي والأسترالي ديمتري بجانب البرازيلي جوستافو، في المقابل يعتمد الأول على الأداء الجماعي وقدرات الأرجنتيني مارتينيز والمغربي نور الدين أمرابط في ظل غياب هداف الكتيبة عبد الرزاق حمدالله المتواجد في بلاده للتأهيل وقضاء إجازة بجانب أسرته، وسط تأكيدات بعودته مطلع الأسبوع المقبل تأهباً لمباراة كأس السوبر التي ستجمع بين النصر والهلال في 30 الجاري.