الأهلي يعلن تجديد عقد الثنائي محمد شريف وعلي لطفي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن النادي الأهلي تمديد تعاقد الثنائي الحارس علي لطفي، والمهاجم محمد شريف، بعدما وقعا على العقود مساء اليوم الثلاثاء.

وأفاد الموقع الرسمي للنادي الأهلي بأن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي أعلن تجديد عقد شريف لمدة موسمين، لتصبح مدة التعاقد أربعة سنوات مقبلة.

وأشار توفيق إلى تمديد عقد علي لطفي لمدة ثلاثة سنوات، ليظل مرتبطًا بالفريق لمدة خمسة سنوات قادمة.

وأضاف الموقع أن قرار التجديد والتمديد للثنائي جاء بناء على قرار من المدير الفني للفريق، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، وبعد التنسيق مع محمود الخطيب رئيس الأهلي.

يشار إلى أن محمد شريف شارك بصورة أساسية مع الأهلي خلال المباريات الأولى من عمر الدوري المصري قبل أن يظهر بديلًا، بينما يستعد لطفي للمشاركة في ظل إيقاف محمد الشناوي لأربع مباريات بقرار من اتحاد الكرة المصري.