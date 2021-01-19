شيكابالا تدخل للتهدئة.. بن شرقي يثير أزمة مع باتشيكو في مباراة الزمالك والجونة

الشارقة - اميمة ياسر -

التقطت عدسات الكاميرات لحظة غضب أشرف بن شرقي لاعب الزمالك بسبب اعتراضه على تغييره ونزول مصطفى محمد، ضمن أحداث مباراة الأبيض أمام الجونة، اليوم الثلاثاء.

وقام قائد الزمالك، شيكابالا، بالتدخل من أجل تهدئة النجم المغربي، ليخرج غاضباً من ملعب المباراة قبل أن يخلع قميص الفريق متوجهاً نحو غرفة خلع الملابس مباشرة بدلاً من مقاعد البدلاء.

ويرى بن شرقي بأنه قادرًا على الاستمرار حتى الدقائق الأخيرة من المباراة، وأن تغييره في هذا التوقيت غير جيد بالنسبة له.

ونجح الزمالك في تحقيق فوز هام على الجونة بهدف نظيف، أحرزه يوسف أوباما في الدقيقة العاشرة من زمن المباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز، يعتلي الزمالك صدارة الدوري المصري برصيد 19 نقطة، بفارق نقطتين عن االأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 17 نقطة، بينما يتجمد رصيد الجونة عند النقطة 15 في المركز الثالث .