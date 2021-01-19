رسميًا| الكابتن أحمد سليمان يعلن ترشحه على مقعد رئاسة اتحاد الكرة

الشارقة - اميمة ياسر - أحمد أبو عقيل

أعلن الكابتن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق نيته للترشح على مقعد رئاسة اتحاد الكرة المصري.

وقال سليمان على صفحته الشخصية فيس بوك:" إيمانا بالدور الحيوي للرياضه فى حياة الشعب المصري، وما للرياضه من دور فعال فى بناء مصر الحديثه على أسس وقواعد عملية وأخلاقية تتناسب مع طموحات الشعب المصرى نحو مستقبل مشرق، واستنادًا إلى تجربيتي فى مجال الرياضة، فقد انتويت الترشح على مقعد الرئاسه لانتخابات اتحاد الكره المصرى، متى اتفق ذلك مع القوانين واللوائح وماتقره الجهة الادارية المختصة فى هذا الشان.