موعد مباراة الزمالك والجونة الليلة.. والقناة الناقلة.. والتشكيل والغيابات

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف الزمالك، نظيره الجونة، في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثامنة للدوري المصري الممتاز.

وبدخل الزمالك المباراة منتشيا بفوزه على المصري البورسعيدي بنتيجة 1-0.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بـ16 نقطة، متأخرا عن الأهلي المتصدر بفارق نقطة وحيدة، فيما يأتي الجونة في المركز الثالث بـ 15 نقطة.

وفي حال فوز الزمالك على الجونة، سينفرد بصدارة الدوري مستغلا تعادل الأهلي أمام البنك الأهل، في الجولة ذاتها.

تشكيل الزمالك

استقر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك، على تشكيل فريقه لمواجهة الجونة.

وقبل ساعات، أعلن باتشيكو قائمة الزمالك والتي شهدت عودة الثنائي مصطفى محمد وفرجاني ساسي بعد غيابهم طوال الفترة الماضية، بسبب تحديد مستقبلهم مع الفريق.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود حمدي الونش، محمد عبدالغني، أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم : أسامة فيصل.

القناة الناقلة

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبالطبع ستذاع مباراة الزمالك والجونة على شاشتها.