شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الثلاثاء 19 / 1 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 19 / 1 / 2021 الكثير من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها تقديم التماس إلى اتحاد الكرة لتخفيف عقوبة إيقاف محمد الشناوي وتجديد عقد ثنائي الفريق الأحمر محمد شريف وعلي لطفي، وإصابة أفشة في المران.

قدم مسئولو النادي الأهلي التماسا إلى اتحاد الكرة من أجل تخفيف العقوبة الموقعة على محمد الشناوي قائد الفريق الأحمر، بعد قرار الجبلاية بإيقافه 4 مباريات بداعي سلوكه غير الرياضي تجاه محمد سلامة حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين. وطالب الأهلي في المذكرة التي قدمها إلى اتحاد الكرة اليوم تخفيف العقوبة الموقعة على الشناوي ، لاسيما أن الحكم لم يقم بطرد قاد الفريق الأحمر بعد واقعة الاعتراض عليه، بل أنه تغاضى عما حدث ولم يشهر بطاقة للاعب سواء ضفراء أو حمراء ، قبل أن يتم إيقاف الحارس 4 مباريات خلال 24 ساعة من انتهاء المباراة.

الأهلي يقدم التماسا للجبلاية لتخفيف عقوبة محمد الشناوي

نجح مسئولو النادي الأهلي في تمديد عقد محمد شريف لاعب الفريق الأحمر لمدة موسمين قادمين لينتهي عقده في 2024 بدلا من 2022، وفقا لعقده القديم. وعقد أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي جلسة مع محمد شريف اليوم الثلاثاء اتفق خلالها على تمديد عقده مع تعديل القيمة المالية التي يحصل عليها اللاعب، لتنجح الإدارة الحمراء في إنهاء اولى ملفات التجديد لنجومع والإبقاء على اللاعب داخل صفوف القلعة الحمراء بعد تألقه مع الفريق خلال الفترة الأخيرة. ومن المقرر أن ينضم محمد شريف للاعبي الفئة الثانية بالأهلي وفقا للقيمة المالية، وتنجح إدارة القلعة الحمراء في إنهاء الجدل بشأن رحيل اللاعب بعدما تلقى عدة عروض خلال الفترة الأخيرة.

الأهلي يمدد عقد محمد شريف موسمين ليستمر حتى 2024

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن تجديد عقد ‏الحارس علي لطفي لمدة ثلاث سنوات، وتصبح فترة تعاقده مع الأهلي 5 سنوات قادمة.‏ جاء هذا في ضوء رؤية الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، والتنسيق الكامل مع محمود ‏الخطيب رئيس النادي. الأهلي يكشف تفاصيل إصابة قفشة وموعد مشاركته فى المران كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن الإصابة محمد مجدي قفشة صانع ألعاب الفريق الأحمر، خلال مران الأهلي اليوم الثلاثاء مطمئنة ولا تدعو للقلق، مشيرا إلى أن الإصابة جاءت نتيجة حركة الكرة مع القدم وهي ما تؤكد أنها ليست خطيرة. شدد المصدر على أن قفشة كان بإمكانه استكمال مران الأهلي اليوم، ولكن بعد إسعاف اللاعب من الإصابة كانت الفقرات التدريبية قد انتهت، وهو السبب وراء عدم استكماله المران. شدد المصدر على أن قفشة سيكون جاهزا للمشاركة في مران الأهلي غدا الأربعاء بدون أية مشاكل، وسيكون جاهزا للمشاركة في مباراة المقاولون العرب يوم الخميس المقبل بالجولة التاسعة من عمر الدوري. الأهلى يواجه الدحيل القطرى فى ربع نهائي كأس العالم للأندية يواجه الأهلى نظيره فريق الدحيل القطرى يوم الرابع من فبراير فى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2020، التى تستضيفها قطر فى الفترة من 4 حتى 11 من شهر فبراير المقبل، وهو ما أسفرت عنه القرعة التى أجريت اليوم الثلاثاء فى مدينة زيوريخ السويسرية، مقر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا". الأهلى يواجه الدحيل القطرى فى ربع نهائي كأس العالم للأندية الأهلي يكشف تفاصيل إصابة قفشة وموعد مشاركته فى المران

الأهلي يمدد عقد علي لطفي 5 سنوات لينتهي 2024

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي محاضرة مع اللاعبين، قبل انطلاق المران اليوم على ملعب التتش بالجزيرة ، وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين عن أبرز السلبيات والإيجابيات في مباراة الفريق الأخيرة أمام البنك الأهلي بالدوري التى أنتهت بالتعادل السلبي، كما شهدت المحاضرة حديث المدير الفني للفريق عن مباراة الأهلي المقبلة أمام المقاولون العرب والاستعداد لها على النحو الأمثل. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب المقرر إقامتها الخامسة مساء الخميس المقبل على ملعب الأهلي بالسلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

مران الأهلي ..محاضرة من موسيماني وفقرة بدنية لمدة 30 دقيقة