شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم لليد.. مدرب تونس: الأخطاء الفردية وراء الخسارة من إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر سامي السعيدي مدرب تونس عن حزنه من خسارة فريقه أمام إسبانيا مؤكدا أن المباراة كانت صعبة منذ البداية حتى النهاية ونجح لاعبو نسور قرطاج فى مجاراة أسبانيا خلال الشوطين، لكن خبرة بطل أوروبا حسمت اللقاء، قائلا : "سنسعى لتقديم أداء أفضل في كأس الرئيس".

وأضاف مدرب تونس أنهم ارتكبوا بعض الأخطاء الفردية وأيضا لم يكونوا موفقين في الدفاع اليوم وأيضا حراسة المرمى وهو ما تسبب في اتساع الفارق لإسبانيا وحسم اللقاء، فلقد تصدى حارس إسبانيا لـ 18 هجمة بينما تصدى حارسهم لـ 7 فقط .

وشدد على أنهم لعبوا مباراة قوية أمام بطل أوروبا ولقد سجلوا 30 هدفا في مرمى إسبانيا وهو رقم كبير لأول مرة يحققه المنتخب التونسي، مبعرا عن رضاه التام عن الأداء والنتيجة.

وكشف سامي السعيدي أنه قبل المونديال لم يكن يتوقع أن يقدم هذا الأداء في البطولة بسبب قلة الخبرة وبعض الغيابات خاصة في الجانب الدفاعي، لكنه راض عن أداء فريقه وتسجيل 30 أو 31 هدفا في كل مباراة ، متمنيا تدراك الأخطاء في المستقبل وتصحيحها واللعب بشكل أفضل كفريق .

بينما قال محمد سوسي لاعب تونس: "بحكم الخبرة إسبانيا كانت أفضل منا اليوم واستحقت الفوز فلم نتمكن من الحفاظ على الكرة أو إنهاء بعض الهجمات بشكل صحيح"، وأتم: "ارتكبنا بعض الأخطاء كلفتنا نتيجة المباراة لكن نحن نشعر بالرضا عن الأداء في مباريات الدور الأول، وسنقدم أداء أفضل خلال المباريات المقبلة بالمونديال".