شكرا لقرائتكم خبر عن بعد آجاي .. عمار حمدى أخر ضحايا مسحة كورونا فى الاتحاد السكندري "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع عمار حمدى لاعب فريق الأهلى والمعار للاتحاد السكندرى لإجراء مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل خوض مباريات بطولة الدورى المصرى حيث يستعد الفريق السكندرى لخوض لقاء أمام مصر المقاصة فى الجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز المصرى والتى ستقام على ملعب المقاولون العرب.

وعلى طريقة النيجيري جونيور آجاي لاعب الأهلي، أبدى عمار حمدي مقاومة كبيرة أثناء إجراء المسحة، فى لقطة طريفة.

وفي كل مسحة يتم أخذها من لاعبي فريق الأهلي، يكون النيجيرى جونيور أجاي هو العنصر الأصعب في إتمام ذلك الإجراء، حتى أنه في المرة الأخيرة أثار حالة من الإرتباك للأطباء المسئولين عن أخذ المسحة وقاومهم في كل محاولة لدرجة أن الدكتور خالد محمود طبيب الأهلي السابق تدخل لإقناع أجاي وتهدئته حتى تم أخذ المسحة من لاعب الأهلي.

وتمثل مسحة كورونا فيلم رعب جديد يعيشه عدد من نجوم الدوري العام مع كل مسحة طبية يخضعون لها مع فرقهم، للكشف عن وباء كورونا المستجد، بسبب صعوبة أخذ المسحة والألم الناجم عنها حيث شكل الأمر نوعاً من "الفوبيا" لدى بعض اللاعبين حاولوا التهرب من تلك التجربة الصعبة لكن لم يجدوا مفراً وسط تشديدات اتحاد الكرة بضرورة إجراء المسحات حرصاً على سلامة اللاعبين وجميع أعضاء المنظومة الرياضية و الأمر بات أشبه بالكابوس لدى هؤلاء النجوم خاصة وأن عملية أخذ المسحات ستتواصل كثيراً خلال الفترة المقبلة، وقد تكون لأكثر من مرة فى ظل توالى مباريات الفرق فى هذه الاونة.

جاء تلقى أندية الدوري المصري الممتاز اخطاراً من اتحاد الكرة يفيد بعودة مسحة كورونا للفرق قبل مباريات الدوري الممتاز بـ 72 ساعة والتراجع عن قرار الاكتفاء بتحليل رابيد تيست الذى كان متبعاً منذ بداية المسابقة ليثير تخوف وحزن بعض نجوم الكرة فى الدوري المصرى وعلى رأسهم النيجيرى جونيور أجاى مهاجم الاهلى الذى يغيب عن مباريات المارد الاحمر فى الفترة الأخيرة بسبب الاصابة فى الوتر الوحشى ولكنه اقترب من العودة للمشاركة مع الاهلى بعد أسبوع من الأن.