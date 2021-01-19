أخبار الزمالك اليوم 19/ 1/ 2021.. الأبيض ينتزع صدارة الدورى

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الثلاثاء، الموافق 19/ 1/ 2021 العديد من الأخبار الهامة جاء فى مقدمتها، الزمالك يحلق في صدارة الدورى بهدف اوباما في مرمى الجونة، باتشيكو: لسة بدرى على حسم صدارة الدورى.. واشكر بن شرقى لتغيير مركزه، ومعاقبة أشرف بن شرقى بعد غضبه من التغيير أمام الجونة.

الزمالك يحلق في صدارة الدورى بهدف اوباما في مرمى الجونة

حقق فريق الزمالك انتصارا هاما اليوم علي نظيره الجونة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما علي استاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الثامنة للدورى ، بعدما ساهم فوز اليوم في تحليق الزمالك في صدارة الدورى.

جدول ترتيب الدوري المصري .. الزمالك فى القمة

جدول ترتيب الدوري المصري شهد احتلال نادي الزمالك للمركز الأول برصيد 19 نقطة، بعد الفوز علي نظيره الجونة بهدف نظيف أحرزه يوسف اوباما لاعب وسط الفريق ، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم علي ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثامنة للبطولة، فيما جاء النادي الأهلي في المركز الثاني برصيد 17 نقطة ، واحتل الجونة المركز الثالث برصيد 15 نقطة ، بينما جاء فريق مصر المقاصة في المركز الرابع برصيد 13 نقطة .

الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة أسوان بدون راحة

قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو مواصلة التدريبات الجماعية، بشكل طبيعى غدًَا الأربعاء، بعد الفوز على الجونة بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، علي استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

باتشيكو: لسة بدرى على حسم صدارة الدورى.. واشكر بن شرقى لتغيير مركزه

قال باتشيكو خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفى: "فى البداية أوجه الشكر لمسئولى ملعب بتروسبورت وكان هناك تحسن ملحوظ فى أرضية الملعب، والحديث عن صدارة الدورى أمر مبكر، لإن الدورى مازال طويلاً وأمامنا مواجهات قوية، وكل فريق يرغب فى تحقيق الفوز على الزمالك".