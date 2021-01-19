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جود بكر تحرز ذهبية الجمهورية وكأس مصر للجمباز تحت 6 سنوات

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القاهرة - سامية سيد - حققت چود محمد بكر لاعبه الجمباز ،المركز الأول وميدالية الذهبية  في بطوله الجمهورية للجمباز تحت سن ال ٦ سنوات وكأس مصر .

 چود محمد بكر لاعبه الجمباز منذ عامين ومشوارها مع اللعبة  تمكنت من التدريب علي اكثر من جهاز صعب منها المتوازي وحصان القفز و الأداء.

وتستعد چود للمشاركة في  بطولة الجمهورية القادمة خلال شهر مايو، حيث تخضه لبرنامج تاهيلى وتدريبى دقيق تحت اشرف مدربها  عبدالله مخمير ومدربة الباليهات دينا محمد.

جود 2
جود تتالق 

 


 جود بكر   

جود بكر 3
جود بكر  والتتويج 

 

جود بكر مع مدربيها
جود بكر مع مع والدها ووالدتها بعد الفوز بالميدالية   
جود مع والدها 1
جود مع والدها 1

 

 

  

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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