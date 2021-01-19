شكرا لقرائتكم خبر عن جود بكر تحرز ذهبية الجمهورية وكأس مصر للجمباز تحت 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت چود محمد بكر لاعبه الجمباز ،المركز الأول وميدالية الذهبية في بطوله الجمهورية للجمباز تحت سن ال ٦ سنوات وكأس مصر .

چود محمد بكر لاعبه الجمباز منذ عامين ومشوارها مع اللعبة تمكنت من التدريب علي اكثر من جهاز صعب منها المتوازي وحصان القفز و الأداء.

وتستعد چود للمشاركة في بطولة الجمهورية القادمة خلال شهر مايو، حيث تخضه لبرنامج تاهيلى وتدريبى دقيق تحت اشرف مدربها عبدالله مخمير ومدربة الباليهات دينا محمد.



جود تتالق



جود بكر



جود بكر والتتويج



جود بكر مع مع والدها ووالدتها بعد الفوز بالميدالية