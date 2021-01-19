شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطرح برومو فيلم سر التاسعة تمهيدا لعرضه كاملا الجمعة القادم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النادى الأهلى، عبر منصاته المختلفة على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى، برومو الفيلم الوثائقى "سر التاسعة" الذى يكشف أسرار من اللاعبين والجهاز الفنى التى كانت سببا فى التتويج ببطولة دورى أبطال إفريقيا للمرة الأولى بعد غياب 7 أعوام والتاسعة فى تاريخ القلعة الحمراء، معلنا أنه سوف كاملا فى الساعة التاسعة مساء الجمعة 22 يناير.

وظهر فى البرومو، نجوم الفريق أيمن أشرف، وليد سليمان، على معلول، رامى ربيعة، حسين الشحات، وأيضا لقطات من جماهير القارة السمراء لفريق القلعة الحمراء، مع استعراض فرحة اللاعبين عقب هدف "القاضية ممكن" الذى أحرزه النجم محمد مجدى قفشة، وكان مفتاح الفوز بالبطولة التاسعة.





من ناحية أخرى، أجريت قرعة كأس العالم للأندية نسخة 2020، مساء اليوم الثلاثاء، فى مدينة زيوريخ السويسرية، التى سوف تقام فى الفترة من 4 حتى 11 من شهر فبراير المقبل فى قطر، حيث أوقعت الأهلى بطل أفريقيا ضد فريق الدحيل القطرى، فى دور ربع النهائى، بينما الفائز من اللقاء سوف يصطدم بالعملاق الألمانى بايرن ميونخ، بطل دورى أبطال أوروبا، فى دور نصف النهائى للبطولة.





وتأهل الأهلى للعب فى كأس العالم للأندية فى النسخة الحالية، بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه، على حساب غريمه التقليدى فريق الزمالك، بنتيجة 2 – 1 فى المباراة النهائية التى جمعتهما فى شهر نوفمبر الماضى على إستاد "القاهرة".





ويشارك الأهلى فى كأس العالم للأندية للمرة السادسة فى تاريخه، وسبق أن حقق الفريق الأحمر برونزية العالم فى نسخة 2006 باليابان.‏











