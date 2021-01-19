شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف عن سر التاسعة: كنا في ضلمة وشايفين نور من بعيد.. ومعلول: "بطولة روح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلي البرومو الخاص بالفيديو الذي تم إعداده عن سر التتويج بالنجمة التاسعة، والتي حققها في النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، بعد غياب عن التتويج باللقب مدة 7 سنوات.

وتغلب الأهلي على الزمالك في المباراة النهائية بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة، ونجح خلالها محمد مجدي أفشة في تسجيل هدف الفوز، أو ما يسمى بـ"القاضية ممكن".

وقام مسئولو الأهلي بتوثيق كواليس التتويج باللقب، ورأي كل اللاعبين في التتويج بالنجمة التاسعة.

وظهر في الفيديو أكثر من لاعب أبرزهم أيمن أشرف ووليد سليمان وعلي معلول ورامي ربيعة وحسين الشحات، وقال أيمن أشرف:" كنا ماشيين في ضلمة.. بس شايفين نور من بعيد"، وقال وليد سليمان : "أنا مببصش غير للبطولة"، وأردف علي معلول "بطولة روح" بينما أشار رامى ربيعة إلى أنه كان خائف على البطولة، فيما قال حسين الشحات،:"لو احنا رجالة وهنكمل يبقى هنكسب".

ويواجه الأهلى نظيره فريق الدحيل القطرى يوم الرابع من فبراير فى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2020، التى تستضيفها قطر فى الفترة من 4 حتى 11 من شهر فبراير المقبل، وهو ما أسفرت عنه القرعة التى أجريت اليوم الثلاثاء فى مدينة زيوريخ السويسرية، مقر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وتأهل الأهلى للعب فى كأس العالم للأندية فى النسخة الحالية بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه، على حساب غريمه التقليدى فريق الزمالك، بنتيجة 2 – 1 فى المباراة النهائية التى جمعتهما فى شهر نوفمبر الماضى على ستاد "القاهرة".

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه، وسبق أن حقق الفريق الأحمر برونزية العالم في نسخة 2006 باليابان.‏