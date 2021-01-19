شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة الزمالك والجونة فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتزع فريق الزمالك صدارة الدورى بعد الفوز على الجونة بهدف دون رد أحرزه يوسف أوباما فى الدقيقة 10 من عمر المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، علي استاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الثامنة للدورى، وارتفع رصيد الزمالك للنقطة 19 محتلا بها صدارة الدورى بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

فى المقابل فان فريق الجونة يحتل المركز الثالث فى جدول الترتيب برصيد 15 نقطة جمعها من 7 مباريات، حيث حقق الفريق الساحلي الفوز في 4 مباريات وتعادل فى 3 مباريات وتعرض لهزيمة واحدة امام الزمالك اليوم.

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة المقامة علي استاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدورى، بتقدم الزمالك بهدف نظيف أحرزه يوسف أوباما في الدقيقة 10 من عمر المباراة.

سيطر الزمالك علي احداث الشوط الأول من البداية في محاولة لاحراز هدف مبكر يمكن الزمالك من السيطرة علي المباراة ، فيما اعتمد لاعبو الجونة علي التأمين الدفاعي لضمان عدم دخول أهداف في مرماهم ، مع الاعتماد علي الهجمة المرتدة املا في خطف نقاط المباراة.

وتشهد الدقيقة 10 احراز يوسف اوباما هدف التقدم للزمالك من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تسكن يمين اسلام طارق حارس مرمي الجونة معلنا تقدم الزمالك بهدف مبكر، يضع الزمالك في مقدمة الدورى مؤقتا.

حاول لاعبو الجونة تعديل النتيجة من خلال تغيير طريقة اللعب من الاعتماد علي اهلجمة المرتدة الي الضغط علي مدافعي ووسط الزمالك والسيطرة علي منطقة المناورات، الا ان دفاع الزمالك وتألق محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك حالا دون تعادل فريق الجونة.

فيما تبادل لاعبو الزمالك في اهدار الفرص السهلة امام مرمى الجونة وفي مقدمتهم اشرف بن شرقي واوباما واحمد سيد زيزو ، بينما لم يكن أي خطورة تذكر لمحمود عبد الرازق شيكابالا الذي عاد للمشاركة في التشكيل الأساسي للمباريات في فريق الزمالك.

بدأ الجونة الشوط الثاني من المباراة بتبديل هجومي بخروج محمد يكن ونزول اسلام رشدي لتنشيط منطقة وسط الملعب واحراز هدف التعادل ، وحاول لاعبو الجونة مباغتة الزمالك بهدف التعادل مع انطلاقة الشوط الثاني الا ان محاولاتهم لم تتسم بالتركيز ليستمر تقدم الزمالك بهدف نظيف بعد مرور 60 دقيقة.

شهد الشوط الثاني من المباراة مشاركة مصطفي محمد مهاجم الفريق الأبيض في المباراة من الدقيقة 63 بدلا من المغربي اشرف بن شرقي البعيد تماما عن مستواه مؤخرا، وذلك عقب فترة طويلة من الغياب عن المباريات.

وحاول لاعبو الزمالك احراز هدف الاطمئنان من خلال الهجمات المكثفة والتسديد من خارج منطقة الجزاء الا ان الحظ وسوء التوفيق حالا دون تقدم الزمالك بالهدف الثاني ليستمر التقدم بهدف نظيف احرزه يوسف أوباما.

مرت 75 دقيقة من عمر مباراة الزمالك والجونة المقامة علي استاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدورى ، ولا يزال الزمالك متقدما بهدف أحرزه يوسف أوباما في الدقيقة 10 من عمر المباراة.

تسابق لاعبو الزمالك في اهدار الفرص السهلة مع نهاية المباراة، في المقابل فان فريق الجونة استسلم للنتيجة ، وتشهد الدقيقة 86 مشاركة التونسي فرجاني ساسي عقب فترة غياب عن المباريات ، لتنتهي المباراة بفوز الزمالك بهدف نظيف.