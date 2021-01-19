شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين يهزم الكونغو الديمقراطية و يتأهل للدور الرئيسى ببطولة العالم لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح منتخب البحرين فى الفوز على نظيره الكونغو الديمقراطية بنتيجة 34/ 27 فى إطار مباريات ختام الدور الأول ببطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 التى إنطلقت الأربعاء، وتستمر حتى يوم 31 يناير الجارى بالمجموعة الرابعة.

وتعد هذه ثالث مباراة لكلا المنتخبين بالمجموعة التى تقام على صالة إستاد القاهرة، حيث تضم هذه المجموعة بجانب البحرين والكونغو كلا من الدنمارك و الأرجنتين.

وتفوق المنتخب البحرينى بنتيجة 14 /12 فى الشوط الأول الذى شهد تألق للمنتخب البحرينى فى بداية اللقاء وسط محاولات من المنتخب الكونغولى لتقليل الفارق حتى إستطاعوا بالفعل إلى تقليصه ومن ثم تحقيق التعادل، ولكن سرعان ما ظهرت صحوة البحرين للتقدم والمحافظة عليك حتى إنتهاء الشوط لصالحهم.

أما الشوط الثانى، فشهد ندية بين كلا الفريقين فى بدايته قبل أن ينجح منتخب البحرين فى الحفاظ على فارق النقاط و من ثم تحقيق الفوز لخطف تذكرة التأهل

وحصل على رجل المباراة جوتييه موفوبى من المنتخب الكونغولى فى ظل تألقه وحصد إحصائيات عالية التقيم فى هذه المباراة.

ويعد هذا الفوز الأول للمنتخب البحرينى فى البطولة فى ظل الخسارة فى أول و ثان مبارياته أمام الدنمارك و الأرجنتين .

ويخوض كل منتخب 3 مباريات فى دور المجموعات، وتتأهل الثلاثة منتخبات الأولى فى كل مجموعة إلى الدور الرئيسي، فيما يتحول الفريق صاحب المركز الأخير فى كل مجموعة للمنافسة على كأس الرئيس.

وفى منافسات كأس الرئيس، سيتم تقسيم المنتخبات الثمانية متذيلة الترتيب إلى مجوعتين، بواقع 4 منتخبات فى كل مجموعة، ويلعب كل منها 3 مباريات، وعلى أساسها يتم إقامة مباريات تحديد المراكز من 25 وحتى 32، حيث يتواجه أول كل مجموعة على المركز 25، وثانى كل مجموعة على المركز 27، وثالث كل مجموعة على المركز 29، ورابع كل مجموعة على المركز 31.

وفى الدور الرئيسي، يتم تقسيم المنتخبات الـ24 المتأهلة إلى الدور الرئيسى من بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 إلى 4 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، لكن دون قرعة، حيث تلعب منتخبات المجموعة الأولى والثانية المتأهلة من الدور التمهيدى فى مجموعة واحدة، والثالثة والرابعة فى مجموعة، والخامسة والسادسة فى مجموعة، والسابعة والثامنة فى مجموعة.

ويلعب كل منتخب فى الدور الرئيسى 3 مباريات، أمام منتخب لم يتواجد فى مجموعته، ويصعد معه النقاط التى حصدها من المنتخبات المتأهلة معه عن مجموعته، ويتأهل المنتخبان صاحبى المركزين الأول والثانى بعد نهاية منافسات كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي