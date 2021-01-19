شكرا لقرائتكم خبر عن محمدين: مجاهد بيحاول يفشل مسابقات الناشئين .. ورجعنا لحكم قراقوش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين بنادي الاتحاد السكندري قرار اتحاد الكرة بشأن إلغاء مسابقات الناشئين في الموسم الحالي، بعدما تم إبلاغ مندوبي قطاع الأندية خلال اجتماعهم اليوم مع اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، والذي غاب عنه ممثلي الأهلي والإنتاج الحربي.

قال محمدين في تصريحات لبرنامج "الأشبال" على قناة الأهلي، إن أحمد مجاهد يحاول إفشال مسابقات الناشئين كرد فعل على فشل منتخب الناشئين في التأهل لكأس العالم خلال مشاركته في تصفيات شمال إفريقيا، بسبب ما حدث للمنتخب من أزمة كورونا وتسببت في انسحاب المنتخب، مشيراً إلى أن هذا التوجه المعتاد من اتحاد الكرة في إلغاء مسابقات الناشئين عند فشل منتخب الناشئين وإلغاء مسابقات المراحل السنية الخاصة بهم.

أضاف أنه تحدث مع أحمد مجاهد من أجل الإبقاء على مسابقات الناشئين دون إلغاء أو على الأقل أن تكون المسابقة من دور واحد، لاسيما أن هناك بعض المسابقات التي لم يلعب بها سوى 5 جولات فقط، مشيرا إلى أن فرق الناشئين ستبقى أكثر من 9 شهور بدون لعب، باعتبار أن مسابقات الموسم الجديد ستنطلق في أكتوبر المقبل، كما أن قطاعات الناشئين تكبدت ملايين للإنفاق على المسابقات وفي النهاية يتم إلغائها بشكل فردي.

أوضح أن قرار إلغاء المسابقات ، هو قرار فردي من أحمد مجاهد ويعيدنا لحكم قراقوش، باعتباره صاحب القرار الأوحد في إدارة الكرة المصرية، وهو ما يضر الكرة المصرية ويضر تحضير الأجيال للمراحل القادمة.