شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى عن التعادل مع البنك الأهلي: "لا عاصفة تستمر للأبد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، استعداده لتجاوز عثرة التعادل مع البنك الأهلي سريعا موضحا أن ما حدث بمثابة العاصفة التي ستمر سريعا.

وكتب موسيماني عبر حسابه الشخصي قائلا: "كان يوما صعبا، من ناحية النتائج والجو والأمور الأخرى التى لا يمكن التحكم بها. ولكن لا عاصفة تستمر للأبد، علينا أن نصبر حتى تمر وتسطع الشمس مرة أخرى. كما هو حال الأوقات الصعبة، سيكون هناك إلهاء، ولكن علينا الحفاظ على التركيز على الهدف".

وتعثر فريق الاهلي بالتعادل السلبي أمام البنك الأهلي خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأحد الماضي، باستاد المكس فى الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

ونجح فريق البنك الأهلي الصاعد هذا الموسم للدوري الممتاز في الحجز على أرصدة الأهلي من النقاط وحرمه من أرباح الفوز واستكمال مشوار الانتصارات فى رحلة الحفاظ على لقب الدوري.

وبعد فوز الزمالك على الجونة اليوم الثلاثاء تراجع الأهلي للوصافة برصيد17 نقطة ويبقي الزمالك على قمة جدول ترتيب الدورى برصيد 19 نقطة، فيما يرتفع رصيد البنك إلى 8 نقاط ويبقى فى المركز التاسع.

حرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على تخصيص جزء من مران اليوم الثلاثاء من أجل تدريب لاعبيه على التعامل مع التكتلات الدفاعية للمنافسين، والتي لم يجيد لاعبي المارد الأحمر التعامل معها خلال مباراة البنك الأهلي الأخيرة والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وطالب موسيماني لاعبيه بضرورة التحرك بدون كرة والاعتماد على التمريرات القصيرة من أجل خلخة دفاع المنافسين وضرب الحصون الدفاعية والكثافة العددية من لاعبي الفريق المنافس في وسط ملعبهم، والاعتماد على الأطراف من أجل سحب المنافس بعيدا عن منطقة جزاؤه ومن ثم فتح فرص لتسجيل الأهداف.

ومنح موسيماني تعليماته للاعبي الأهلي بضرورة التحرك بشكل مستمر واللعب بين الخطوط، وكذلك تنفيذ بعض الجمل الفنية للتعامل مع التكتلات الدفاعية، بعدما أظهرت مباراتي وادي دلة والبنك الأهلي فشل لاعبي الأهلي في التعامل مع الكثافة العددية الكبيرة لمدافعي الخصوم.