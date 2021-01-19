شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعاقب أشرف بن شرقى بعد غضبه من التغيير أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الكرة بإدارة نادى الزمالك، توقيع عقوبة مالية على المغربى أشرف بن شرقى لاعب الفريق بعد حالة الغضب والاستياء التى ظهر عليها عقب خروجه من مواجهة الجونة ونزول مصطفى محمد فى الدقيقة 63 من عمر مواجهة الجونة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، علي استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 19 محتلا بها صدارة الدورى بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني، فى المقابل فان فريق الجونة يحتل المركز الثالث فى جدول الترتيب برصيد 15 نقطة جمعها من 7 مباريات، حيث حقق الفريق الساحلي الفوز في 4 مباريات وتعادل فى 3 مباريات وتعرض لهزيمة واحدة امام الزمالك اليوم.

وكشف مصدر مسئول بالزمالك، إن إدارة الكرة قررت معاقبة أشرف بن شرقى بعد السلوك الغير مقبول الذى ظهر عليه اللاعب عقب استبداله فى مواجهة الجونة، لافتًا إلى إن العقوبة لن تكون معلنة وفقًا لما سبق وأكده أشرف قاسم المشرف على الكرة بإن العقوبات ستكون داخلية وغير معلنة حفاظًا على استقرار الفريق.

أضاف المصدر، إن لجنة الكرة استنكرت تصرف أشرف بن شرقى، وأكدت رفضها التام لمثل تلك الأفعال، خاصة وإن إدارة النادى برئاسة المستشار عماد عبد العزيز تحرص على تلبية كافة طلبات اللاعبين وتزليل كافة العقبات، وصرف المستحقات المتأخرة وكذلك المكافأت، لذلك تقرر معاقبة بن شرقى بعد خروجه عن النص.

وكان مدحت عبد الهادى مدرب عام الفريق، علق على تصرف بن شرقى قائلاً: "أعتقد أنه كان يريد التسجيل بعد إهداره للفرصة المحققة، وخروجه هو وجهة نظر خاصة بالجهاز الفني".