بالصور.. تعرف على ملعب مباراة الأهلي والدحيل في المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يفتتح الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الدحيل القطري في الدور ربع النهائي بالبطولة التي تستضيفها قطر في الرابع من فبراير المقبل وتستمر حتى 11 من الشهر نفسه.

وتقرر إقامة مباراة الأهلي والدحيل ‏يوم 4 فبراير المقبل على ملعب استاد المدينة التعليمية، ويصعد الفائز منهما لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا يوم 8 فبراير في ‏نصف نهائي البطولة.‏

إستاد المدينة التعليمية، الذي يعد أحد الملاعب الثمانية المستضيفة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر، تم افتتاحه يوم 3 سبتمبر الماضي.

استضاف الملعب أولى مبارياته الرسمية يوم 4 سبتمبر 2020 من خلال افتتاح مباريات الموسم الجديد لدوري نجوم قطر 2020/2021، حيث التقى فريقا السد والخريطيات على أرض الاستاد الذي تم الإعلان عن جاهزيته في منتصف يونيو 2020.

وشهد الملعب تسجيل ستة أهداف جاء اثنين منها من نجم المنتخب الإسباني سانتي كازورلا الذي انتقل إلى السد قادماً من نادي فياريال الإسباني في يوليو الماضي، ليكون صاحب أول هدف على هذا الملعب وأول أهداف دوري النجوم في موسمه الجديد.

كما شهد الاستاد احتفاءً بأفضل لاعب في آسيا لعام 2019 ونجم المنتخب القطري أكرم عفيف مهاجم الدحيل، الذي اختير أفضل لاعب في الدوري القطري الموسم الماضي بالإضافة إلى زميله طارق سلمان، حيث اصطف لاعبو الفريقين في ممر شرفي قبل دخول عفيف وسلمان إلى أرض الملعب.

يتسع الملعب لحوالي 40 ألف مشجع ويبعد فقط عن قلب مدينة الدوحة بسبعة كيلومترات ويمكن الوصول إليه بالمترو.

ومن المقرر أن يستضيف استاد المدينة التعليمية، ست مباريات في مرحلة المجموعات من كأس العالم 2022، قبل أن تُقام عليه مباراة في دور الـ16 وأخرى في ربع النهائي.

ويقع الاستاد في قلب المدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وحصل على شهادة برنامج نظام تقييم الاستدامة العالمي (GSAS)، ليصبح أول استادات بطولة كأس العالم 2022 الذي تمنحه المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (GORD) هذه الشهادة المرموقة من فئة الخمس نجوم.