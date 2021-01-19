خاص.. الأهلي يلتمس لتخفيف عقوبة الشناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

تقدّم الأهلي بالتماس إلى اتحاد الكرة من أجل تخفيف العقوبة الموقعة على محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، وفقا لما صرح به مصدر مسؤول بالنادي الأحمر.

وقال المصدر -الذي رفض الكشف عن اسمه- في تصريحات لمصراوي اليوم الثلاثاء: "الأهلي قدّم التماس إلى اتحاد الكرة من أجل تخفيف عقوبة محمد الشناوي".

وأضاف: "الأهلي طلب في المذكرة تخفيف العقوبة الموقعة على الحارس، خاصة أن الحكم لم يقم بطرده بعد واقعة الاعتراض عليه، بل أنه تغاضى عما حدث ولم يدونه في تقريره عن المباراة".

وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قررت إيقاف محمد الشناوي لمدة أربع مباريات، لسلوكه غير الرياضي بعد وضعه يده على حكم مباراته ضد البنك الأهلي، مع تغريمه 20 ألف جنيه.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب وبيراميدز في الجولتين المقبلتين ببطولة الدوري المصري الممتاز، قبل أن يسافر إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية بشهر فبراير المقبل.