متأهل عربي جديد.. البحرين إلى الدور الرئيسي لمونديال اليد بالفوز على الكونغو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

تأهل المنتخب البحريني إلى الدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد، بعدما تفوق على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 34-27 في الجولة الأخيرة من لقاءات المجموعة الرابعة.

وجاء الفوز ليرفع رصيد البحرين إلى نقطتين في المركز الثالث بالمجموعة خلف الدنمارك والأرجنتين بأربع نقاط لكلًا منهما قبل مواجهتهما سويًا، بينما يتذيل الكونغو الترتيب بدون رصيد.

وضمن المنتخب البحريني التأهل للدور الرئيسي إلى جانب الدنمارك والأرجنتين، بينما يلعب منتخب الكونغو على مراكز الترضية وكأس الرئيس.

ويعد المنتخب البحريني هو رابع المنتخبات العربية المتأهلة إلى الدور الرئيسي للمونديال بعد مصر، قطر والجزائر، بينما ودع منتخبا تونس والمغرب المنافسة لينتقلا للعب على كأس الرئيس.