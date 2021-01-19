تونس تسقط أمام إسبانيا وتفشل في التأهل للدور الرئيسي لمونديال اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

فشل المنتخب التونسي في استغلال أمله الأخير للتأهل ببطولة العالم لكرة اليد، بعدما تلقى هزيمة أمام نظيره الإسباني بنتيجة 36-30 في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية.

وجاءت الخسارة لتنهي آمال تونس في التأهل للدور الرئيسي، حيث كان مطالبًا بالفوز على بطل أوروبا خلال المباراة من أجل الصعود.

وضمن المنتخب الإسباني صدارة ترتيب المجموعة برصيد خمس نقاط، أمام بولندا والبرازيل بنقطتين لكلًا منهما قبل اللقاء الذي سيجمعهما سويًا مساء اليوم، ثم تونس في مؤخرة الترتيب بنقطة واحدة.

إسبانيا ستمثل منتخبات المجموعة الثانية في الدور الرئيسي للمونديال إلى جانب بولندا والبرازيل بشكل رسمي.

وسيودع المنتخب التونسي مراحل اللقب في المونديال، لينتقل للعب ضمن المنتخبات التي ستخوض كأس الرئيس الذي يعد بمثابة تحديد لمراكز الترضية في المسابقة.