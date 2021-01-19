قطر تخسر أمام كرواتيا وتفرط في صدارة المجموعة بمونديال اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

حقق منتخب كرواتيا فوزًا على نظيره القطري بنتيجة 26-24 في ختام مباريات المجموعة الثالثة من بطولة العالم لكرة اليد المقامة حاليًا في مصر.

ورفع المنتخب الكرواتي رصيده إلى خمس نقاط في صدارة ترتيب المجموعة أمام قطر بأربع نقاط، ثم اليابان بثلاث نقاط، وأخيرًا أنجولا بدون رصيد.

وتأهلت منتخبات كرواتيا، قطر واليابان إلى الدور الرئيسي للمونديال، بينما سيلعب المنتخب الأنجولي ضمن منتخبات كأس الرئيس والترضية.

وسينضم الثلاثي المتأهل من المجموعة الثالثة إلى منتخبات الدنمارك، الأرجنتين والبحرين المتأهلة من المجموعة الرابعة، في مجموعة واحدة بالدور الرئيسي.