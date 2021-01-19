بايرن عن قرعة مونديال الأندية: لا تخافوا.. ولكن احذروا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

علق نادي بايرن ميونيخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا على نتيجة القرعة التي أجريت اليوم الثلاثاء في مدينة زيورخ السويسرية.

وقال الحساب العربي للنادي البافاري عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا تخافوا ولكن احذروا".

ويواجه بايرن ميونيخ الفائز في ربع النهائي بين الدحيل (قطر) والأهلي (مصر) في نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم 8 فبراير.

وستقام مباراة نصف النهائي يوم 8 فبراير الساعة 7 مساء بتوقيت ألمانيا (9 مساء بالتوقيت المحلي) على ملعب أحمد بن علي في قطر.

ويتعرف بايرن على منافسه في يوم الرابع من فبراير الذي يشهد مواجهة ربع النهائي بين الدحيل بطل البلد المضيف والأهلي حامل لقب دوري أبطال إفريقيا.