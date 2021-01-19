الأهلي يعلن التجديد لشريف وتمديد عقد لطفي رسميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن النادي الأهلي، تمديد تعاقد الثنائي علي لطفي ومحمد شريف حارس ومهاجم الفريق على التوالي، بعدما وقعا على العقود مساء اليوم، الثلاثاء.

ووفقًا لما نشره الموقع الرسمي للأهلي، فإن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي أعلن تجديد عقد شريف لمدة موسمين، لتصبح مدة التعاقد أربعة سنوات مقبلة.

كما أشار توفيق إلى تمديد عقد علي لطفي لمدة ثلاثة سنوات، ليظل مرتبطًا بالفريق لمدة خمسة سنوات قادمة.

وجاء قرار التجديد والتمديد للثنائي بناء على قرار من بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، وبعد التنسيق مع محمود الخطيب رئيس الأهلي، بحسب ما ذكره الموقع.

الجدير بالذكر أن محمد شريف شارك بصورة أساسية مع الأهلي خلال المباريات الأولى من عمر الدوري المصري قبل أن يظهر بديلًا، بينما يستعد لطفي للمشاركة في ظل إيقاف محمد الشناوي لأربع مباريات بقرار من اتحاد الكرة المصري.