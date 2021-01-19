منافس الأهلي في كأس العالم.. ضربة جديدة للدحيل في الدوري القطري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

تعرض فريق الدحيل القطري مُنافس الأهلي القادم في بطولة كأس العالم للأندية لتعثر جديد في بطولة الدوري بعد التعادل مع فريق قطر في الجولة 15 في المسابقة بهدف لكل فريق.

فريق الدحيل سيواجه الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية يوم 4 فبراير المُقبل ضمن منافسات الدور الأول، على أن يواجه الفائز فريق بايرن ميونيخ الألماني في نصف النهائي.

الدحيل يبتعد عن صدارة الدوري القطري بفارق 10 نقاط كاملة، حيث يحتل الوصافة برصيد 28 نقطة، مع لعب مباراة واحدة أكثر من المتصدر، ما يُشير إلى احتمالية زيادة الفارق بينهما إلى 13 نقطة.

ويُعد التعادل مع فرق قطر هو الأول للدحيل في الدوري هذا الموسم، حيث فاز في 9 مباريات وخسر 5 مباريات خلال 15 مباراة خاضها حتى الآن.

ويحظى فريق الدحيل بمتابعة محللي أداء النادي الأهلي وجهازه الفني لدراسة نقاط القوة والضعف قبل صدامهما معاً من أجل نصف نهائي المونديال الشهر القادم.