بث مباشر | شاهد تشيلسي وليستر سيتي في الدوري الانجليزي “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “تشيلسي وليستر سيتي” في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 19-1-2021 ضمن الجولة 18 من الدوري الانجليزي الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة “تشيلسي وليستر سيتي ” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي القطري “يوسف سيف”، كما ينقل على قناة سكاي سبورتس بريميرليج.

وتقام مواجهة تشيلسي وليستر سيتي على ملعب “ووكرز”، بإدارة من الحكم الانجليزي “كريج باوسون”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 20:15 بتوقيت جرينتش، 22:15 بتوقيت مصر، 23:15 بتوقيت السعودية.

أدى فوز صاحب الأرض اليوم “ليستر سيتي” على ساوثامبتون في الجولة الماضية إلى تقديم أوراق اعتماده كمنافس محتمل على اللقب، كما وسع سجله الخالي من الهزائم في جميع المسابقات إلى ست مباريات (انتصر في 4، وتعادل في2).

ولكن يواجه ليستر سيتي خصمًا صعبًا اليوم وهو “تشيلسي” الذي سبب للثعالب العديد من المشاكل في آخر 4 مباريات هنا على ملعبهم “ووكرز”، حيث فاز في مرتين وتعادل في مثلهما.

ويحتل ليستر سيتي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة، وبفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني “مانشستر سيتي”، وبفارق نقطتين عن المتصدر “مانشستر يونايتد”.

على الجانب الآخر، أوقف تشيلسي نزيف النقاط، بفوزه في ديربي غرب لندن أمام “فولهام” في الجولة الماضية بفضل هدف “ماسون ماونت” الوحيد وهو رقم 800 بشكل عام الذي يسجله البلوز خارج أرضه في الدوري الانجليزي، ويعد هذا الانتصار الثاني له في آخر 7 مباريات في البريميرليج، وتعادل في لقاء وحيد، وتلقى 4 هزائم.

ويتواجد تشيلسي في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 29 نقطة، وسجل لاعبوه 33 هدف كثالث أقوى خط هجوم في المسابقة حتى الآن بعد “ليفربول ومانشستر يونايتد”، واستقبلت شباكه 21 هدف.

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