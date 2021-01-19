معلق قطري: الدحيل والاهلي؟ “القاضية ليست ممكنة في مونديال الأندية”

بدأ سيل التصريحات والمناوشات من هنا وهناك، عقب وقوع ممثلي العرب في كأس العالم للأندية 2020 “الدحيل القطري والأهلي المصري” معًا في مباراة الدور الإقصائي الثاني المقرر لها يوم 4 فبراير 2021.

وسُحبت قرعة كأس العالم للأندية 2020 المؤجلة بسبب جائحة فيروس كورونا، في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بمدينة زيوريخ السويسرية، مساء اليوم الثلاثاء 19 يناير 2021، وأسفرت عن وقوع حامل لقب دوري نجوم قطر “الدحيل” في مواجهة صعبة أمام بطل دوري أبطال أفريقيا 9 مرات “الأهلي المصري”، بعد انسحاب فريق أوكلاند سيتي النيوزيلاندي مطلع هذا الأسبوع.

وقال المعلق الرياضي القطري “محمد السعدي” إن الدحيل خصم قوي لا يُستهان به، حيث يتسلح بعاملي الأرض والجمهور، وسيحاول تقديم نفسه بشكل أفضل مما هو عليه الآن في الدوري القطري للمحترفين تحت قيادة مدربه الفرنسي الجزائري “صبري لاموشي” الذي اكتسب خبرات جيدة خلال تجربته مع نادي نوتنجهام فورست الانجليزي الموسم الماضي.

وكتب الدكتور محمد السعدي الذي يعمل معلقًا لدى قنوات الكأس القطرية، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر “القاضية ليست ممكنة”، في إشارة منه لصعوبة تكرار لاعب وسط الاهلي “محمد مجدي أفشة” لقذيفته المدوية التي سجل بفضلها هدف فوز الأهلي على الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، نوفمبر 2020.

ويأتي هذا التصريح بالتزامن مع التعادل الصعب لفريق الدحيل أمام مضيفه نادي قطر (1/1) في إطار الجولة الـ 15 من دوري نجوم قطر، مساء اليوم الثلاثاء.

وتأخر الدحيل بالهدف الأول في الدقيقة 21، واستطاع تعديل النتيجة في الدقيقة 51 عن طريق لاعبه البرازيلي “إدميلسون جونيور”، هداف نادي ستاندرلييج البلجيكي السابق في الفترة من 2015 إلى 2018.