فيديو يوتيوب | شاهد اهداف قطر والدحيل فى الدوري القطري

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب اهداف قطر والدحيل فى الدوري القطري، فى إحدي مباريات اليوم الثلاثاء 19 يناير 2021، بالجولة 15.

سقط فريق الدحيل في فخ التعادل 1/1 أمام مضيفه قطر خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على استاد سحيم بن حمد بإدارة الحكم ” خميس المري”.

وبالوصول إلى الدقيقة 20 أعلن الحكم عن ركلة جزاء لمصلحة قطر بعد مخالفة ارتكبت مع لاعبه حامد اسماعيل بواسطة مهدي بن عطية، قام بتنفيذها المهدي برحمة والذي سددها على يسار صلاح زكريا حارس الدحيل محرزاً منها الهدف الأول في المباراة.

وتألق حارس مرمى قطر جاسم الهيل في الدقيقة 26 وهو يتصدى لتسديدة إدواردو بيريرا “دودو”، كما أهدر إدميلسون ودودو فرصتين لمعادلة النتيجة في الدقائق التالية

وفى الشوط الثاني وتحديداً في الدقيقة 51 أدرك الدحيل التعادل برأسية قوية من لاعبه إدملسون، لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق.

ورفع الدحيل رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري القطري، كما رفع قطر رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع.

نُقلت المباراة على قناة بي إن سبورتس إتش دي بصوت المعلق الرياضي “حسن العيدروس”، كما نُقلت على قناة الكأس الرياضية 1 بصوت المعلق الرياضي “أحمد الطيب”.

إليكم فيديو اهداف المباراة

هدف تقدم نادي قطر “المهدي برحمة” من ضربة جزاء

هدف تعادل الدحيل “إدميلسون جونيور”

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