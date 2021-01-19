جدول مواعيد وملاعب مباريات كأس العالم للاندية 2020 في قطر

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بالاتفاق مع اللجنة المنظمة المحلية لبطولة كأس العالم للأندية في قطر، جدول مواعيد مباريات البطولة المقرر انطلاقها يوم 4 فبراير المقبل بمشاركة 6 فرق يتقدمهم حامل لقب دوري أبطال أوروبا “بايرن ميونخ الألماني” الذي يشارك للمرة الثانية في تاريخه منذ 7 أعوام عندما تُوج بالكأس في نسخة المغرب 2013.

وأُعتبر نادي أوكلاند سيتي النيوزيلاندي خاسرًا لمباراته أمام الدحيل القطري في الدور الإقصائي الأول من كأس العالم للأندية 2020، بنتيجة 3/صفر، والتي كان مقررًا لها يوم 1 فبراير، وذلك بعد انسحابه من المشاركة في المسابقة بسبب تداعيات فيروس كورونا في نيو زيلندا (اقرأ التفاصيل).

وتأهل بطل دوري نجوم قطر بشكل اعتباري لمواجهة حامل لقب دوري أبطال أفريقيا “الأهلي المصري” في الدور الإقصائي الثاني، الموافق 4 فبراير 2021 على ستاد المدينة التعليمية في مدينة الريان، عند الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت جرينيتش، 20:30 بتوقيت السعودية.

وستأتي مباراة الدحيل والأهلي بعد ساعتين ونصف من افتتاح المسابقة بمباراة تيجريس أونال المكسيكي وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي، والمقرر لها على ستاد أحمد بن علي المونديالي في مدينة الريان.

جدول مواعيد مباريات كأس العالم للأندية "قطر 2020"