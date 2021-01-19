الأهلي يصطدم بالدحيل.. سحب قرعة كأس العالم للأندية في قطر

المنامة - ياسر ابراهيم - أسفرت قرعة كأس العالم للأندية قطر 2020 عن مواجهة عربية كبرى بين الدحيل القطري والأهلي المصري ضمن الدور الثاني من البطولة وسيلتقي الفائز منهما مع بايرن ميونيخ في الدور نصف النهائي.



سحبت اليوم الثلاثاء في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قرعة كأس العالم للأندية قطر 2020، والتي أسفرت عن وقوع الدحيل القطري فريق الدولة المستضيفة في مواجهة الأهلي المصري حامل لقب دوري أبطال إفريقيا في قمة مرتقبة، فيما سيواجه تيغريس المكسيكي بطل الكونكاكاف أولسان هيونداي بطل دوري أبطال آسيا، وذلك ضمن الدور الثاني من البطولة.



وفي نصف النهائي الأول سيلتقي بطل كأس ليبرتادوريس، ممثل أميركا الجنوبية مع الفائز من تيغريس وأولسان في نصف النهائي الأول الذي سيقام الأحد السابع من شباط/ فبراير.



وسيكون العملاق الألماني بايرن ميونيخ بطل دوري أبطال أوروبا على موعد مع مواجهة قوية في الدور نصف النهائي أمام الفائز من مواجهة الدحيل والأهلي وذلك يوم الاثنين الثامن من شباط/فبراير.



وستقام المباراة النهائية يوم الخميس الحادي عشر من شباط/فبراير.



ويستقبل العالم مونديال الأندية القادم بحماس وارتياح كبير كونها أول بطولة كبرى تنظمها الفيفا منذ جائحة فيروس كورونا المستجد الذي يعاني منه العالم منذ عام تقريباً.



وكان فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي قد انسحب من مواجهته في الدور الأول أمام الدحيل بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد ونتج عن ذلك تأهل ممثل قطر مباشرة إلى الدور الثاني.



ويترقب الجميع المواجهة الكبرى التي ستجمع بين عملاقي البرازيل سانتوس وبالميراس في نهائي كأس ليبرتادوريس لتحديد الفريق صاحب المقعد السادس والأخير في البطولة.



وستقام المباريات على استادي المدينة التعليمية وأحمد بن علي (الريان)، بينما لن يتم استخدام استاد خليفة الدولي بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي (فيفا) الاثنين.

المصدر: بي إن سبورت