شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يعلق على عقوبة إيقاف ميسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر نادي برشلونة، التظلم من العقوبة التي أصدرتها لجنة المسابقة بالاتحاد الإسباني ضد ليونيل ميسي قائد البارسا.

وكانت اللجنة قد قررت إيقاف ميسي مباراتين، بسبب طرده مباشرة عقب الاعتداء دون كرة على أسيير فيلاليبري، لاعب أتلتيك بلباو، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وقال نادي برشلونة، في بيان رسمي، إنه سيستأنف ضد عقوبة ميسي، الذي لم يسبق له الحصول على بطاقة حمراء مع الفريق قبل هذه الواقعة.

ويغيب النجم الأرجنتيني وفقًا للعقوبة عن مباراة كورنيا، الخميس المقبل، في دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا، بالإضافة إلى مواجهة إلتشي، الأحد المقبل، في الجولة 20 من الليجا.