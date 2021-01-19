شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تقسو على تونس في مونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى منتخب تونس هزيمة مريرة على يد إسبانيا بنتيجة (36-30) مساء اليوم الثلاثاء، بالصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية، ببطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة في مصر.

حاول المنتخب التونسي مجاراة لاعبي إسبانيا في الشوط الأول الذي خرج بتفوق الإسبان بنتيجة 17-14.

واستمر التفوق الإسباني في الشوط الثاني، وخاصة مع التراجع البدني التونسي وخرج اللقاء بفوز الماتادور الإسباني.

وتجمد رصيد منتخب تونس بقيادة مديره الفني سامي السعيدي، عند نقطة واحدة في المركز الأخير بالمجموعة.

وتبخرت أحلام نسور قرطاج في العبور للدور الثاني، ويتحول منتخب تونس بعد هذه الهزيمة لخوض منافسات كأس الرئيس.

وتأهل منتخب إسبانيا بشكل رسمي بعدما رفع رصيده إلى 5 نقاط، كما ضمن منتخبا بولندا والبرازيل التأهل بغض النظر عن لقائي المنتخبين مساء اليوم الثلاثاء.