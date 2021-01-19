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باتشيكو يحدد برنامج تدريبي خاص لإمام عاشور

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، برنامج تدريبي خاص، لإمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق.

واشتكي عاشور، من الإجهاد بسبب المجهود الكبير الذي بذله خلال المباريات الأخيرة في الدوري.

وحدد المدير الفني، تدريبات استشفائية لعاشور، لتجهيزه لمواجهة أسوان المقبلة في الدوري، خصوصاً وانه من العناصر الأساسية، التي يعتمد عليها المدير الفني.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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