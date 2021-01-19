شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يحدد برنامج تدريبي خاص لإمام عاشور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، برنامج تدريبي خاص، لإمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق.

واشتكي عاشور، من الإجهاد بسبب المجهود الكبير الذي بذله خلال المباريات الأخيرة في الدوري.

وحدد المدير الفني، تدريبات استشفائية لعاشور، لتجهيزه لمواجهة أسوان المقبلة في الدوري، خصوصاً وانه من العناصر الأساسية، التي يعتمد عليها المدير الفني.