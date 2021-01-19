شكرا لقرائتكم خبر عن «رجال سلة الأهلي» يكرر الفوز على جزيرة الورد في دوري السوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الاهلى فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق جزيرة الورد، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين في إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري السوبر للمحترفين.

أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريق الذي نجح في تحقيق الفوز بنتيجة ٩١-٤٠، بفضل السرعة في نقل اللعب والرميات الثلاثية المتقنة.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد أقيمت على صالة جامعة المنصورة، ونجح خلالها الفريق في تقديم عرض قوي والفوز بنتيجة ٩٥-٧٧.