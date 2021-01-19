شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يرفض الراحة استعدادًا لمواجهة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو مواصلة تدريبات الغد بشكل طبيعي، رافضاً منح لاعبيه راحة سلبية، بعد الفوز على الجونة اليوم بهدف نظيف.

ويخوض الفريق تدريباته في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة أمام نادي أسوان المقرر لها السبت المقبل في الجولة التاسعة.

وفاز الفريق على الجونة بهدف يوسف أوباما في الجولة الثامنة للدوري الممتاز ليرفع الزمالك رصيده إلى ١٩ نقطة في صدارة الترتيب.