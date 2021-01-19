شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تهزم الكونغو الديمقراطية وتخطف البطاقة الثالثة للدور الرئيسي بمونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح منتخب البحرين في الفوز على نظيره الكونغو الديمقراطية بنتيجة 34-27 في إطار مباريات ختام الدور الأول ببطولة العالم لكرة اليد- مصر 2021 بالمجموعة الرابعة.

وتفوق المنتخب البحريني بنتيجة 14 /12 في الشوط الأول الذي شهد تألقا للمنتخب البحريني في بداية اللقاء وسط محاولات من المنتخب الكونغولي لتقليل الفارق حتى استطاعوا بالفعل إلى تقليصه ومن ثم تحقيق التعادل، ولكن سرعان ما ظهرت صحوة البحرين للتقدم والمحافظة عليه حتى انتهاء الشوط لصالحهم .

أما الشوط الثاني، فشهد ندية بين كلا الفريقين في بدايته قبل أن ينجح منتخب البحرين في الحفاظ على فارق التقاط ومن ثم تحقيق الفوز لخطف تذكرة التأهل رفقة الدنمارك والأرجنتين، فيما تنتقل الكونغو الديمقراطية لكأس الرئيس.

وحصل على رجل المباراة جوتييه مفومبي من المنتخب الكونغولي في ظل تسجيله 5 أهداف من 5 محاولات.

ويعد هذا الفوز الأول للمنتخب البحريني في البطولة في ظل الخسارة في أول وثان مبارياته أمام الدنمارك والأرجنتين .