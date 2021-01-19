شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والدحيل يُدونان المواجهة العربية الخالصة رقم «7» في كأس العالم ‏للأندية ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مواجهة عربية خالصة تجمع الأهلي المصري والدحيل القطري في ربع نهائي كأس العالم للأندية بقطر في الرابع من فبراير المقبل، بعدما أوقعتهما القرعة وجهاً لوجه.

وتحمل مباراة الأهلي وبطل الدوري القطري، الرقم 7 من حيث المواجهات العربية الخالصة في مونديال الأندية.

باكورة مواجهات العرب في كأس العالم للأندية كانت بالنسخة الأولى عام 2000 بالبرازيل، بصدام جمع الرجاء المغربي بالنصر السعودي، وحسمه الأخير بنتيجة 4/3.

وتجدد الموعد في 2005 باليابان ومباراة جمعت الأهلي المصري بطل أفريقيا باتحاد جدة السعودي نمر اّسيا، وفاز الأخير بهدف دون رد وحسم بطاقة الترشح لنصف النهائي.

في 2011 باليابان يصطدم الترجي التونسي بالسد القطري، وينتصر الأخير بهدفين مقابل هدف ويمر إلى نصف النهائي.

ويتلاعب العين الاماراتي وسط جماهيره بالترجي التونسي ويلحقه الهزيمة بثلاثية نظيفة في رع نهائي نسخة 2018.

النسخة الماضية شهدت للمرة الأولى مواجهتين عربيتين، حيث تقابل الهلال السعودي بالترجي التونسي في ربع النهائي، وواصل فريق الموج الأزرق كتابة تفوق عرب اّسيا على عرب أفريقيا في المونديال وبلغ نصف النهائي بهدف نظيف لنجمه الفرنسي جوميز، قبل أن يكتسح الترجي فريق السد القطري في لقاء تحديد المركز الخامس بنتيجة 6/2 في أكثر مباراة عربية شهدت أهدافاً بالمونديال عقب ملحمة النصر والرجاء في نسخة 2000.