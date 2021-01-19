شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يفقد نجمه في مواجهة نابولى بكأس السوبر الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أندريا بيرلو، المدير الفني ليوفنتوس، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة نابولي، غدًا الأربعاء، على لقب كأس السوبر الإيطالي.

وشهدت قائمة يوفنتوس استمرار غياب باولو ديبالا، نجم الفريق، بسبب الإصابة التي أبعدته عن المباراة الماضية أمام إنتر ميلان بالكالتشيو.

وجاءت قائمة البيانكونيري كالتالي: في حراسة المرمى: تشيزني، بنسوليو، بوفون. وفى خط الدفاع: كيليني، دانيلو، بونوتشي، دي باردو، دراجوسين، فرابوتا.

وفى خط الوسط: آرثر، رامسي، ماكيني، كييزا، رابيو، بنتانكور، بيرنارديسكي، فاجيولي، كولوسيفسكي، رانوكيا وفى خط الهجوم: رونالدو وموراتا.

ويشارك يوفنتوس في السوبر الإيطالي باعتباره بطل الدوري، بينما يخوض نابولي اللقاء بصفته بطل الكأس.