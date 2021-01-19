عودة النصر تهدد بتفكيك الوحدة

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يعيش النصر أفضل أوقاته في هذا العام بعد التدهور الكبير في مستواه منذ بداية الدوري، حيث يسعى لتحقيق الفوز الرابع على التوالي والاقتراب من فرق المقدمة، ويحتل النصر المركز الـ10 برصيد 17 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الفريق الوحداوي صاحب المركز السابع.يتفوق النصر هجوميا، حيث سجل 19 هدفا بزيادة 3 أهداف عن هجوم فريق الوحدة الذي يتفوق دفاعيا، حيث اهتزت شباكه 15 مرة مقابل 18 هدفا في مرمى فريق النصر.
ويدعم صفوف النصر الثنائي الشاب أيمن يحيى ورائد الغامدي بعد تشافيهما من الإصابة، وأصبح أمر مشاركتهما في يد المدرب (الموقت) هورفات الذي استطاع نقل الفريق من مناطق الهبوط إلى مناطق الوسط والقريبة من رباعي المقدمة، حيث بات يفصل النصر عن صاحب المركز الرابع فريق التعاون 4 نقاط فقط.
تاريخيا، التفوق غالبا ما يكون للنصر حيث استطاع أن يكسب 6 مواجهات من آخر 10 مواجهات جمعت بينهما، فيما حقق الوحدة فوزين كان آخرهما ذهاب الموسم الماضي.
ويجمع بين الفريقان أنهما لم يتلقيا أي هدف خلال آخر مباراتين لهما في الدوري، فالنصر فاز على العين 3-0، وعلى الرائد 1-0، فيما تعادل الوحدة سلبيا مع الفتح وضمك.
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