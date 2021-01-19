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كرواتيا تخطف صدارة المجموعة الثالثة بعد الفوز على قطر

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القاهرة - سامية سيد - نجح منتخب كرواتيا فى خطف صدارة المجموعة الثالثة بعد البداية غير المتوقعة بتعادله أمام اليابان في الافتتاح، حيث حقق الفوز على قطر بنتيجة 26-24 في ختام مباريات الدور التمهيدي في المجموعة.

 

بدأ الشوط الأول متكافئا بين الفريقين حتى تفوقت كرواتيا في نهاية الشوط وحسمته بنتيجة 13-11.

 

بينما في الشوط الثاني حاول منتخب قطر العودة من جديد وتضييق الفارق لكن تألق مارين سيجو حارس مرمى كرواتيا ساهم في في فوز بلاده.

 

وأنهت كرواتيا المجموعة في الصدارة برصيد 5 نقاط بالفوز على قطر وأنجولا والتعادل أمام اليابان، بينما قطر في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

 

وحصد مارينو ماريتش لاعب كرواتيا جائزة لاعب المباراة بعد تألقه وتسجيل 5 أهداف من 7 تصويبات.

 

وتأهل منتخب كرواتيا إلى الدور الرئيسي برصيد 3 نقاط بعد إلغاء نتائج أنجولا غير المتأهلة، أما قطر فصعدت بنقطتين واليابان بنقطة واحدة.

 

وينضم الثلاثي المتأهل إلى المجموعة الثانية في الدور الرئيسي والتي تضم بجوارهم الدنمارك والمجر والبحرين.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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