شكرا لقرائتكم خبر عن أسبانيا تفوز على تونس 36 / 30 بمونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز المنتخب الإسباني على نظيره التونسي في الجولة الأخيرة من الدور الأول ضمن مباريات المجموعة الثانية ببطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 بنتيجة 36-30.

انتهى الشوط الأول بتقدم إسبانيا 17-14 وسط تفوق من جانب اللاروخا ومحاولة نسور قرطاج العودة في النتيجة.

في الشوط الثاني استمر التفوق الإسباني واتسع الفارق عن الشوط الأول لتنتهي المباراة بفوز إسبانيا 36-30.

وحصل أنخيل فيرنانيدز بيريز لاعب إسبانيا جائزة رجل اللقاء بعد أن سجل 10 أهداف في المباراة.

بهذه النتيجة تأهلت إسبانيا إلى الدور الرئيسي بعد أن حققت 5 نقاط من انتصارين على بولندا وتونس والتعادل مع البرازيل في صدارة المجموعة، بينما تذهب تونس للمنافسة في كأس الرئيس بعد هزيمتين أمام إسبانيا وبولندا والتعادل مع البرازيل لتحقق نقطة وحيدة في المركز الرابع بالمجموعة الثانية.

وتلعب بعد قليل في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة في صالة العاصمة الإدارية الجديدة بولندا أمام البرازيل في ختام مباريات الدور الأول للمجموعة الثانية.