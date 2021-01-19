شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف أوباما بحتفل بقيادته لفوز الزمالك على الجونة وصدارة الدورى: الحمد لله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب نجم الزمالك، يوسف أوباما، عن سعادته بهدف الفوز، الذى أحرزه فى شباك الجونة، وحصول أبناء ميت عقبة على الثلاث نقاط وتصدر جدول بطولة الدورى المصرى منفردا، خلال المباراة التى أقيمت، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن لقاءات الجولة الثامنة من البطولة.

ونشر أوباما، عبر حسابه على انستجرام، صورا له من اللقاء وصور أخرى مع شيكابالا وإمام عاشور، أتبعها بالقول: "الحمد لله".





ونجح فريق الزمالك فى احتلال صدارة الدورى بعد الفوز على الجونة، بهدف نظيف، أحرزه يوسف أوباما، فى الدقيقة 10 من عمر المباراة التى أقيمت بين الفريقين اليوم على استاد بتروسبورت، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 19 محتلا بها صدارة الدورى بفارق نقطتين عن الأهلى صاحب المركز الثانى.

فى المقابل فان فريق الجونة يحتل المركز الثالث فى جدول الترتيب برصيد 15 نقطة جمعها من 7 مباريات، حيث حقق الفريق الساحلى الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى 3 مباريات وتعرض لهزيمة واحدة أمام الزمالك اليوم.





بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حازم إمام، محمود حمدى الونش، محمد عبدالغنى، أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بن شرقى.

خط الهجوم: شيكابالا.





فيما بدأ فريق الجونة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إسلام طارق.

خط الدفاع: محمد يكن – لؤى وائل – محمد نجيب - جوناثان نجويم.

خط الوسط: ناصر ناصر - سيرج أكا - ألان كيامبادى – إسلام عبد النعيم – أحمد حمدى.

خط الهجوم: كريم الطيب.