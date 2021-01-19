شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الزمالك والجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباراة اليوم شهد مواصلة تقاسم رمضان صبحى لاعب بيراميدز الصدارة مع محمود عبد المنعم "كهربا" نجم الأهلى، ويدخل معهما أحمد سمير مهاجم طلائع الجيش وحسام حسن لاعب سموحة برصيد 4 أهداف أيضاً.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم

وصل رمضان صبحى إلى الهدف الرابع بالدورى بعدما قاد بيراميدز للفوز على المقاولون بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل رمضان ثنائية منها فى المباراة التى جمعت الفريقين الجمعة الماضى باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى العام.

ترتيب هدافى الدورى المصري

بينما ارتقى حسام حسن مهاجم سموحة لمنافسة الكبار على صدارة الهدافين عندما سجل هدفاً في مواجهة فريقه أمام الإنتاج الحربي التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1 -1 في الوقت الذى فرط فيه كهربا في الانفراد بصدارة الدوري بعدما انتهت مباراة الأهلى والبنك الأهلى بالتعادل السلبي.

وشهد اليوم الثلاثاء ، إقامة مباراة واحدة بين الزمالك والجونة علي استاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الثامنة للدورى ، حيث حقق فريق الزمالك انتصارا هاما بهدف نظيف ليوسف أوباما في الدقيقة 10 من عمر المباراة ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 19 محتلا بها صدارة الدورى بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

فى المقابل فان فريق الجونة يحتل المركز الثالث فى جدول الترتيب برصيد 15 نقطة جمعها من 7 مباريات، حيث حقق الفريق الساحلي الفوز في 4 مباريات وتعادل فى 3 مباريات وتعرض لهزيمة واحدة امام الزمالك اليوم.