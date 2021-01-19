شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يتعادل مع المقاصة 1/1 ودياً استعداداً للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنتهت المباراة الودية التى جمعت فريقي أسوان والمقاصة، على أحد الملاعب الفرعية باستاد الدفاع الجوي، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بين الفريقين، وذلك في إطار استعدادات أسوان للقاء الجولة التاسعة أمام نادي الزمالك، والمقرر إقامته على استاد بتروسبورت يوم السبت المقبل.

ومن المقرر أن يحدد علاء عبد العال مدرب أسوان، متطلبات الفريق من الصفقات الجديدة، واللاعبين الراحلين عن الفريق، ورفع تقرير إلى مجلس الإدارة برئاسة اللواء أحمد سليمان لاتخاذ الإجراءات اللازمة قبل انتهاء موسم الانتقالات، بناءً على تلك المباراة.

وأغلق الجهاز الفني لفريق أسوان، بقيادة علاء عبد العال، صفحة التعادل أمام غزل المحلة، والتى جمعت الفريقين الخميس الماضي على استاد الأخير، وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله، وبدأ مدرب أسوان في الاستعداد للقاء الزمالك بالجولة المقبلة.

وأكد علاء عبد العال، أن التعادل مع المحلة بداية جيدة، مضيفاً أن الجهاز الفني أمام مسئولية كبيرة وعمل بدنى وفنى يحتاج إلى صبر وعزيمة، وأشار عبد العال إلى أنه عندما تعود ثقة الفوز ستظهر إمكانات اللاعبين المميزة.

وأضاف مدرب أسوان، أن أهم ما يشغل الجهاز الفني في الوقت الحالي هو صناعة شخصية وأسلوب لعب للفريق، معرباً عن شكره للإدارة التى تسعى لتدعيم الفريق ومشدداً على أن الحديث عن البقاء والهبوط مبكر ومبالغ فيه.

ويحتل أسوان المركز الـ 13 فى جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 7 نقاط، حصدها أبناء الجنوب بعد 7 جولات بالدوري، حيث فازوا فى مباراتين وخسروا فى 4 لقاءات متتالية، قبل أن تتم إقالة سامي الشيشينى مدرب أسوان السابق ويأتى علاء عبد العال، ليتعادل أبناء الجنوب فى المباراة الأولى مع عبد العال أمام غزل المحلة.