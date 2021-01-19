شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تهزم أنجولا 29/30 وتتأهل رسميا للدور الرئيسي لكأس العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح المنتخب الياباني فى خطف تذكرة التأهل للدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد رجال وذلك بعد فوزه على نظيره الأنجولي 29/30 في إطار منافسات الجولة الأخيرة بالمجموعة الثالثة من الدور الأول.

وحضر المباراة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليدومسئولي السفارة الأنجولية.

بدأت المباراة بتقدم أنجولا بهدفين ثم عادلت اليابان النتيجة وظلت المباراة سجال هدف لهدف حتى منتصف الشوط بسبب تألق حارسي مرمى الفريقين قبل أن يحول المنتخب الياباني مسار المباراة ويتقدم ويوسع الفارق حتى أنهى الشوط الأول بفارق 4 أهداف .

في الشوط الثاني افتتح المنتخب الياباني التسجيل وواصل تقدمه حتى أصبح الفارق أربعة أهداف 21/25 في الدقيقة الـ 48 من عمر المباراة، قبل أن يستفيق المنتخب الأنجولي ويقلص الفارق ثم يتعادل في الدقيقة 54 من عمر اللقاء ثم يتقدم في الدقيقة التالية مباشرة بفضل تألق حارسه جيوفاني، ولكن سرعان ما تداركت اليابان الموقف وتعادلت في الدقيقة 56 ثم تقدمت بهدف وواصلت التقدم حتى نهاية المباراة الحماسية التي شهدت ندية كبيرة.

أدار اللقاء تحكيمياً الطاقم التونسي المكون من سمير كريشن وسمير مخلوف، وأحرز جين واتانابي الظهير الأيمن لمنتخب اليابان لقب رجل المباراة.

يذكر ان لقاء اليوم بين انجولا واليابان هو الثالث بينهما في بطولات العالم حيث التقيا في مونديال فرنسا 2017 وفازت اليابان ثم في مونديال الدنمارك وألمانيا عام 2019 وفاز المنتخب الانجولي.

وبهذه النتيجة تأهل المنتخب الياباني للدور الرئيسي كثالث المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط، ويلعب المنتخب الأنجولي بكأس الرئيس أمام رابع المجموعة الرابعة.

يذكر أن المتأهلين الثلاثة من تلك المجموعة يقابلون المتأهلين الثلاثة من المجموعة الرابعة التي يتصدرها منتخب الدنمارك حامل اللقب .