شكرا لقرائتكم خبر عن "الخلفية" تبعد شريف رضا عن سموحة 3 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الأشعة التى خضع لها لاعب سموحة شريف رضا، إصابته بمزق فى العضلة الخلفية من الدرجة الأولى، والتي ستبعده عن الفريق السكندرى لمدة لا تقل عن 3 أسابيع.

وأصيب شريف رضا فى مباراة سموحة أمام الإنتاج الحربى، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، في إطار مباريات الأسبوع الثامن من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

ويخضع شريف رضا إلى جلسات علاجية بمعرفة الجهاز الطبى والتأهيل تحت إشراف مفيد خليل أخصائى العلاج الطبى بسموحة.

ويواصل سموحة تدريبات اليومية بأحد الملاعب الفرعية والصالة المغطاة، نظرا لتعرض الملعب الرئيسى للغرق بسبب الأمطار الغزيرة التى تتعرض لها الإسكندرية حاليا.

جدير بالذكر أن سموحة تنتظره مواجهة نارية أمام بيراميدز الجمعة المقبل، في الثانية والنصف عصرا على ملعب استاد الإسكندرية.

وحرص محمد فرج عامر على زيارة اللاعبين والجهاز الفنى لتحفيزهم قبل مواجهة بيراميدز وطالبهم بتحقيق الفوز والزحف نحو المربع الذهبى.