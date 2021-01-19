شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادي الجزيرة : أرفض استباح الخصوصية و التلذذ بالإساءة لسمعة سيدات فاضلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق عمرو جزارين رئيس نادي الجزيرة علي واقعة سيدات النادي، بعد ظهورهن خلال احتفال بعيد ميلاد إحداهن، وكن يتناولن حلويات على شكل أعضاء جنسية للرجال والنساء.

وكتب عمرو جزارين علي صفحته بـ "الفيس بوك" ، "لن أخوض في مهاترات أو أعرب عن رأيي الشخصي بخصوص الموضوع. حيث أنه تم تحويل الواقعة للجنة القانونية لدراسة الملابسات و إصدار القرار المناسب فيما يخص عضوات النادي و ده تحقيق داخلي، و عضوات النادي شأن داخلي.

وواصل رئيس نادي الجزيرة ، اللي حأتكلم عنه هو الخلل الأخلاقي و التنمر المجتمعي الذي نمر به و الذي أصبح ظاهرة حزينة و تحتاج وقفة قوية. أؤكد رفضي و غضبي و كرهي و ليس استنكاري فقط لكل من تلصص و تجسس و من صور و من نشر و من استباح الخصوصية و تلذذ بالإساءة لسمعة سيدات فاضلات أمهات و جدات، بطلات في عصرهم احتفلوا على ترابيزة تخصهم. و أعلن غضبي الشديد من كل من نشر على وسائل التواصل الاجتماعي أو ساعد في نشر هذه الواقعة سواء بحسن نية أو بنية الشماتة و تشويه سمعة هؤلاء العضوات الفاضلات، التي لا تقلل هذه الواقعة إطلاقًا من قيمتهم.

وأضاف جزارين ، أطالب المجتمع عامة و أعضاء النادي خاصة بنبذ هذه القلة المريضة الفاشلة التى تبني سعادتها في الحياه و تتغذى نفسيتها المريضة على التشهير بالآخرين. كما أطالب بتطبيق القانون بأقصى درجاته عليهم بتهمة التشهير و التجريح على صفحات التواصل الاجتماعى.

وتابع رئيس النادي ، تأمرنا جميع الأديان بالستر و بغض البصر و برفض الفرقة. كما تأمرنا أن نترك الخلق للخالق خاصة أن الحادثة لا تمثل خطر من أي نوع على حياة الأعضاء لا قدر الله!

وأختتم جزارين ، سوف تكون هناك قوانين صارمة بخصوص تعدي الخصوصية و تصوير الآخرين بدون علمهم. كما سيتم تتبع من قام بنشر أول صور على أي من جروپات النادي و اتخاذ الإجراء اللازم معه. نشر صور فيها وجوه السيدات بدون أخذ إذنهم جريمة لو أنه تم نشر صور الحلوى فقط و الإستياء منها كنت تفهمت ولكن ما حدث جريمة أخلاقية بكل المقاييس.