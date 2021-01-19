شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك: أتمنى تصدر الدورى حتى خط النهاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك، عن سعادته بفوز الفريق على نظيره الجونة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، علي استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 19 محتلا بها صدارة الدورى بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني، فى المقابل فان فريق الجونة يحتل المركز الثالث فى جدول الترتيب برصيد 15 نقطة جمعها من 7 مباريات، حيث حقق الفريق الساحلي الفوز في 4 مباريات وتعادل فى 3 مباريات وتعرض لهزيمة واحدة امام الزمالك اليوم، مشددًا على أن استمرار الفوز أمر إيجابي للفريق خاصة بعد انفراده بصدارة جدول الدوري.

وقال رئيس النادي خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "أتمنى استثمار تصدر جدول ترتيب الدوري حتى خط النهاية، والحفاظ عليها لختام المسابقة بالتتويج بدرع الدوري".

وأضاف عبدالعزيز أن هناك روح عالية داخل الفريق وحالة من الانضباط الفني ساعدت الفريق في صدارة الجدول، وتوالي الانتصارات متمنيا استمرار النتائج الإيجابية الفترة المقبلة.

وحرص عبد العزيز على التواجد لمؤازرة الفريق من مقصورة استاد بتروسبورت بصحبة المستشار هشام إبراهيم نائب الرئيس، والمستشار سامي صبحي أمين الصندوق، ونبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بالنادي، والدكتور حسين السمري، وإبراهيم عبد الله عضوي المكتب التنفيذي بالنادي، والكاتب الصحفي عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية.

وكان باتشيكو المدير الفنى قال خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفى: "فى البداية أوجه الشكر لمسئولى ملعب بتروسبورت وكان هناك تحسن ملحوظ فى أرضية الملعب، والحديث عن صدارة الدورى أمر مبكر، لإن الدورى مازال طويلاً وأمامنا مواجهات قوية، وكل فريق يرغب فى تحقيق الفوز على الزمالك".

أضاف المدير الفنى للزمالك: "بهنئ لاعبينا على الفوز أمام الجونة، وكانت مباراة صعبة لإنه فريق لم يخسر أي مباراة حتى اليوم، لاعبينا قدموا مباراة جيدة دفاعيًا وهجوميًا، والجونة حاول بشتى الطرق للتعادل لكنه لم يستطيع".

تابع حديثه: "الجونة كان عندها استحواذ اكثر لكن كنا منظمين، وبتحدث عن جميع الخطوط وليس الدفاع أو الهجوم فقط، بنفكر ماتش بماتش ولسة بدرى على تحديد المتصدر، وكل مباراة ستكون صعبة، وفتح باب الانتقالات بيأثر على اللاعبين وتركيزهم".

أردف باتشيكو: "الأهداف من خارج منطقة الجزاء ناتجة عن التدريبات، ولم نستطيع تسجيل كل الفرص لكن سعيد بالجراءة الهجومية، وبشكر كل اللاعبين وبالتحديد أشرف بن شرقى لتضحيته وموافقته على اللعب في الجانب الأيمن رغم إنه يجيد اللعب على الجانب الأيسر".