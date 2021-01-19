شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم لكرة اليد .. كل ما تريد معرفته عن منافسات الدوري الرئيسي للبطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كأس العالم لكرة اليد

اقتربت الأدوار الحاسمة من بطولة كأس العالم لكرة اليد التي تحتضنها مصر، من الانطلاق حيث من المقرر أن تلعب غدا الأربعاء مباريات الدور الرئيسي للبطولة.

كأس العالم لكرة اليد.. كل ما تريد معرفته عن منافسات الدوري الرئيسي للبطولة

بداية من مصر 2021، سيتم تصنيف الفرق في الدور الرئيسي بناء على نتائجهم وفارق الأهداف مع الفرق المتأهلة الأخرى - أي سيتم حذف نتائجهم وأهدافهم المسجلة والمستقبلة ضد الفريق المصنف رابعا في مجموعتهم في الدور التمهيدي.

كأس العالم لكرة اليد.. كل ما تريد معرفته عن منافسات الدوري الرئيسي للبطولة

سيلعب في المجموعة الأولى من الدور الرئيسي الــ 6 فرق المتأهلة من المجموعتين الأولى والثانية من الدور التمهيدي، وفي المجموعة الثانية من الدور الرئيسي الــ 6 فرق المتأهلة من المجموعتين الثالثة والرابعة من الدور التمهيدي، وفي المجموعة الثالثة من الدور الرئيسي سيشارك الــ 6 فرق المتأهلة من المجموعتين الخامسة والسادسة من الدور التمهيدي، وفي المجموعة الرابعة من الدور الرئيسي سيشارك الــ 6 فرق المتأهلة من المجموعتين السابعة والثامنة من الدور الرئيسي.

كأس العالم لكرة اليد.. كل ما تريد معرفته عن منافسات الدوري الرئيسي للبطولة

بداية من الدور ربع النهائي، ستكتمل البطولة بنظام خروج المغلوب.

كأس العالم لكرة اليد.. كل ما تريد معرفته عن منافسات الدوري الرئيسي للبطولة

التصنيف الأخير للفرق المتأهلة للدور الرئيسي، والتي ستخرج من ذات الدور كالآتي:

المركز التاسع حتى المركز الـ12: المراكز الثالثة في كل مجموعة.

المركز الـ13 حتى المركز الـ16: المراكز الرابعة في كل مجموعة.

المركز الـ17 حتى المركز الـ20: المراكز الخامسة في كل مجموعة.

المركز الـ21 حتى المركز الـ24: المراكز السادسة في كل مجموعة.

كأس العالم لكرة اليد.. كل ما تريد معرفته عن منافسات الدوري الرئيسي للبطولة

سيكون الفيصل في التصنيف حسب النقاط، وان كانت الفرق متساوية في النقاط سيكون فارق الأهداف ومن ثم الأهداف المسجلة.

كأس العالم لكرة اليد.. كل ما تريد معرفته عن منافسات الدوري الرئيسي للبطولة

سيحدد كأس الرئيس، الذي ستتنافس عليه الفرق التي احتلت المركز الرابع من مجموعات الدور التمهيدي (8 فرق) التصنيفات من 25 حتى 32.

كأس العالم لكرة اليد.. كل ما تريد معرفته عن منافسات الدوري الرئيسي للبطولة

سيضم كأس الرئيس مجموعتين: المجموعة الأولى ستضم متذيلي ترتيب المجموعات الأولى حتى الرابعة من الدور التمهيدي، والمجموعة الثانية ستضم متذيلي ترتيب المجموعات الخامسة حتى الثامنة من الدور التمهيدي، وسيواجه كل فريق بقية فرق المجموعة، على أن يتم تحديد التصنيف بعد نهاية المجموعات، حيث سيلعب متصدرا المجموعتان مباراة فاصلة لتحديد المركزان الـ25 والـ26، بالتبعية ستحدد بقية المراكزبالتبعية بنفس الطريقة.