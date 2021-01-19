شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب «يد» اليابان: أنجولا وضعتنا تحت ضغط كبير قبل نهاية اللقاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترف داجور سيجورسون، المدير الفني لمنتخب اليابان، أن أنجولا تسببت في ضغط كبير على لاعبيه بعد عودتهم في النتيجة في آخر عشر دقائق.

وحسم منتخب اليابان فوزه على أنجولا والتأهل للدور الرئيسي بنتيجة 30-29 في مباراة مثيرة بختام مباريات الدور التمهيدي.

وقال الأيسلندي داجور سيجورسون مدرب اليابان في المؤتمر الصحفي: «أنجولا لعبت مباراة جيدة جدا، وكان اللقاء صعبا خاصة أننا خسرنا أمامهم منذ عامين».

وأضاف «نجحنا في التقدم بـ 4 و5 أهداف لكن محاولتنا للحفاظ على الفارق كانت زائدة عن الحد فنجحت أنجولا في العودة».

وأوضح «عودة أنجولا تسببت في ضغط كبير على الفريق لكن نجحنا في تحقيق الفوز في النهاية، فقد منتخب أنجولا تركيزه في النصف الثاني من الشوط الأول مما سهل علينا التقدم».

وشدد المدير الفني لمنتخب اليابان «حصلنا على نقطة مفاجأة أمام كرواتيا ولم تحدث من قبل، وسعيد بالتأهل إلى الدور الرئيسي».

واختتم تصريحاته «لا أعلم من سنواجه في أول مباراة بالدور الرئيسي، لكن الدنمارك والأرجنتين فرق قوية، ولدينا علم بأداء البحرين بسبب مواجهتنا أكثر من مرة».